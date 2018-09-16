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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABATAŞ'TA 

  * Erdoğar, "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"nde incelemelerde bulundu Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, martı projesi olarak bilinen “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"nde incelem

16 Eylül 2018 20:20

 

* Erdoğar, \"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi\"nde incelemelerde bulundu

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, martı projesi olarak bilinen “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi\"nde incelemelerde bulundu. 
Saat 16.15 sıralarında İstanbul\'a gelen Erdoğan, martı projesi olarak bilinen \"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi\"ne geçti. Erdoğan\'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mispah Demircan da eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren incelemenin ardından Erdoğan buradan ayrıldı. 

Görüntü Dökümü:
-Şantiye alanı
-Güvenlik önlemleri
-Erdoğan\'ın görüntüsü
-Alandan ayrılması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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