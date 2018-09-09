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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya prensesi ile görüştü

Bu sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa, Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da bazı etkinliklere katılacak

09 Eylül 2018 19:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde Japonya prensesi Akiko Mikasa ile görüştü. Basına kapılı yapılan görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın ardından bu sabah İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan burada Japonya prensesi Akiko Mikasa ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşme 1 buçuk saat sürdü.

Alınan bilgiye göre Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türk Hava Yolları'na ait uçakla 03.35'de Tokyo'dan İstanbul'a geldi. Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa'nın 9-14 Eylül tarihlerinde Türkiye'de kalacağı, Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da bazı etkinliklere katılacağı ve çeşitli ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

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