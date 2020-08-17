T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı

17 Ağustos 2020 17:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirilirken, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar da ele alındı.

Erdoğan ve  Conte görüşmede, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ve Conte, Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

ETİKETLER

Doğu Akdenizİtalyaİtalya Doğu Akdenizİtalya BaşbakanıGiuseppe Conteİtalya Başbakanı Giuseppe ConteGiuseppe Conte Recep Tayyip ErdoğanErdoğanErdoğan Conte
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24