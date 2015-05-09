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Cumhurbaşkanı Erdoğan moda okulunun açılışında konuştu: Tasarımda da söz sahibi olmak zorundayız

Erdoğan, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Açılış Töreni'ndeki konuşmasının ardından İzmir'e gidecek

09 Mayıs 2015 17:33

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,  "Üretimle birlikte tasarımda da söz sahibi olmak zorundayız" dedi.

Erdoğan, "Türkiye'de üniversite sayımız 193'e ulaştı. Ta Batı'dan çıkıp Doğu'ya Doğu'dan çıkıp Batı'ya gitmeye gerek yok" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Evlatlarımız üniversiteye sadece bir diploma sahibi olmak için değil, bilgilerini, yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirebilmek için gitmeli.

Üretimle birlikte tasarımda da söz sahibi olmak zorundayız.

Öğrenciler üniversiteye girmek için değil daha iyi eğitim almak için yarışacaklar.

Türkiye'de üniversite sayımız 193'e ulaştı. Ta Batı'dan çıkıp Doğu'ya Doğu'dan çıkıp Batı'ya gitmeye gerek yok.

Yükseköğretim imkanından mahrum evladımız kalmadı. Mesele üniversiteye girmek değil kaliteli eğitim. Diploma dışında kabiliyetlerini en iyi şekilde değerlendirmek için uğraşacaklar.

2014 yılında ülkemizde 40 binden fazla tasarım başvurusu yapıldı.

110 binin üzerinde marka başvurusu yapıldı.

Bu ülke bir çok zoru başardı. Yine başaracak. Yerli ürünlerimizi üretecek. Ben söylüyorum efendim, sayın cumhurbaşkanım o kadar kolay değil diyorlar. Evet o kadar kolay. Bu iş size nasip olmayabilir ama olacak." 

 

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