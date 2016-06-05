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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cami açtı

"İki yıla Çamlıca Camisi'nin bitireceğiz"

05 Haziran 2016 17:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi konutunun da bulunduğu Üsküdar'ın Kısıklı semtindeki Abdullah Ağa Camisi'nin açılış töreninde konuştu. Yapımı tartışmalara neden olan Çamlıca Camisi'ne ilişkin "Hedefimiz iki yıla kalmadan orayı da bitirmek ve Türkiye'nin en büyük camisini inşallah Üsküdar ilçemizin sınırları içine kazandırmak" diyen Erdoğan, "Ya Rabbi bizleri ezansız bırakma. Ya Rabbi bizleri mescidsiz bırakma" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Bu camimiz, bu yenilenmiş haliyle ümmetin emrinde olmaya devam edecek. Tabii Üsküdar hakikaten manevi havası nedeniyle farklı bir ilçemiz. Ve bu beldede inşallah şimdi de Çamlıca'da biliyorsunuz bir mabedimiz yükseliyor. Şu anda kaba inşaatının büyük bir kısmı bitmiş vaziyette. Ön hazırlıkları da tamam. Hedefimiz iki yıla kalmaz orayı da bitirmek ve Türkiye'nin en büyük camisini inşallah Üsküdar ilçemizin sınırları içerisine kazandırma hedefimiz var. Bu konuda değerli kardeşlerim, hep söylediğimiz şu. Ya Rabbi bizleri ezansız bırakma. Ya Rabbi bizleri mescidsiz bırakma. İşte sizler bu dualarınızla, bu gayretlerinizle ülkemiz dünyada örnek yerini koruyacaktır. El ele vereceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız"

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Cumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanİstanbulÜsküdarKısıklıAbdullah Ağa CamisiÇamlıca CamisiAçılış

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