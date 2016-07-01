Erdoğan: Ucube binalarla İstanbul'un güzelliğine çok yanlışlar yaptık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İstanbul’un güzelliğine çok yanlışlar yaptık. Ucube inşaatlar yaptık. 'Gelin birçok yerde kentsel dönüşüm yapalım' diyoruz. 6 katlı evi var, diyor ki '6 çocuğum var.' Ya olmasın demiyorum ama bu kadar yüksek olmasın" dedi.

Fethiye Hasan Gümüşdağ Camii'nin açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün arabayla iki ayak arasında 3 dakikada geçtik. Eskiden o körfezi dolaşmak sıkıntılıydı. Bayramlarda hele hele, Yalova’dan karşı karşıya geçiş, saatlerce beklerdik. Bayram sonuna kadar ücretsiz, inşallah bayram sonuna kadar köprümüzün Bursa ayağı da bitecek. Bursa’ya nonstop gidebileceğiz.

"Ucube binalarla İstanbul'un

güzelliğine çok yanlışlar yaptık"

20 yıl önce şu Küçükçekmece neydi? Nereden nereye geldi değil mi? Her zaman söyledim, yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa medeniyiz diyemezsiniz.

İstanbul’da çöp dağları vardı. İstanbul’da susuzluk vardı. 1,5 yılda biz deldik, oradan İstanbul’a suyu getirdik. Ve şimdi İstanbul’un artık su sıkıntısı yok.

İstanbul’da yanlışlık yaptık. Ucube inşaatlar yaptık. “Gelin birçok yerde kentsel dönüşüm yapalım” diyoruz. 6 katlı evi var, diyor ki “6 çocuğum var.” Ya olmasın demiyorum ama bu kadar yüksek olmasın.