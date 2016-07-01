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Erdoğan: Ucube binalarla İstanbul'un güzelliğine çok yanlışlar yaptık

"Gelin birçok yerde kentsel dönüşüm yapalım, diyoruz"

Zeytinburnu&#39;ndaki 16/9 Kuleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan&#39;ın tepkisine yol açmıştı rağmen yükseldi. Yıkım kararı çıktı ama kuleler hâlâ ayakta.

01 Temmuz 2016 17:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İstanbul’un güzelliğine çok yanlışlar yaptık. Ucube inşaatlar yaptık. 'Gelin birçok yerde kentsel dönüşüm yapalım' diyoruz. 6 katlı evi var, diyor ki '6 çocuğum var.' Ya olmasın demiyorum ama bu kadar yüksek olmasın" dedi.

Fethiye Hasan Gümüşdağ Camii'nin açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün arabayla iki ayak arasında 3 dakikada geçtik. Eskiden o körfezi dolaşmak sıkıntılıydı. Bayramlarda hele hele, Yalova’dan karşı karşıya geçiş, saatlerce beklerdik. Bayram sonuna kadar ücretsiz, inşallah bayram sonuna kadar köprümüzün Bursa ayağı da bitecek. Bursa’ya nonstop gidebileceğiz.

 

"Ucube binalarla İstanbul'un
güzelliğine çok yanlışlar yaptık"

 

20 yıl önce şu Küçükçekmece neydi? Nereden nereye geldi değil mi? Her zaman söyledim, yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa medeniyiz diyemezsiniz.

İstanbul’da çöp dağları vardı. İstanbul’da susuzluk vardı. 1,5 yılda biz deldik, oradan İstanbul’a suyu getirdik. Ve şimdi İstanbul’un artık su sıkıntısı yok. 

İstanbul’da yanlışlık yaptık. Ucube inşaatlar yaptık. “Gelin birçok yerde kentsel dönüşüm yapalım” diyoruz. 6 katlı evi var, diyor ki “6 çocuğum var.” Ya olmasın demiyorum ama bu kadar yüksek olmasın.

 

"Şehre ihanet eden kuleler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un siluetini bozduğu için eleştirilen ve hakkında yıkım kararı verilmesine rağmen hâlâ ayakta duran 16:9 kuleleri nedeniyle müteahhit Mesut Toprak'a tepki göstermişti. Erdoğan kuleleri ‘şehre ihanet' olarak nitelemişti. Erdoğan “Zeytinburnu'nda tartışma konusu olan o binaların sahibiyle konuştum. Traşlayın dedim, özellikle rica ettim. Çok da yakından tanıdığım biri. Yapacaklarını beklerken, hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım, beş yıldır konuşmuyorum” demişti.

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