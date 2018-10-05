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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Cami'nde kıldı

05 Ekim 2018 19:10

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Cami\'nde kıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı\'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı için Ataşehir Mimar Sinan Cami\'ne gitti. Erdoğan Cuma namazının ardından bir süre daha camide kaldı. Yaklaşık 2.5 saat camide kalan, Erdoğan buradan Beylerbeyi\'ndeki çalışma ofisine geçti. 

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan\'ın konvoyunun camiden çıkışı
- Detaylar 


 

 

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