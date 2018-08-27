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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

  * Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarabya'da minibüs esnafıyla  sohbet etti Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL, DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da konvoyunu durdurarak minibüs esnafıyla sohbet etti

27 Ağustos 2018 19:09

 

* Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarabya\'da minibüs esnafıyla  sohbet etti

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL, DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya\'da konvoyunu durdurarak minibüs esnafıyla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş\'tan dün akşam İstanbul\'a gelerek Kısıklı\'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya\'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'ne geçti. Erdoğan, Tarabya Meydanı\'nda bulunan minibüs durağında konvoyunu durdurarak,  minibüsçülerle sohbet etti. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü\'ne geçti. 

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan\'ın konvoyunu durdurması
- Minibüsçülerle sohbeti
- Detaylar 

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