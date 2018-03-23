 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstabul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar\'da bulunan Hz. Ali Camii\'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı\'da bulunan evinden çıkarak Hz. Ali Camii\'ne gitti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın Kısıklı\'dan çıkışı

-Erdoğan\'ın camiden çıkışı

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

