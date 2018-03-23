T24 LogoT24 Logo
Gündem

 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstabul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz

23 Mart 2018 17:54

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstabul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar\'da bulunan Hz. Ali Camii\'nde kıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı\'da bulunan evinden çıkarak Hz. Ali Camii\'ne gitti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte camiden ayrıldı. 

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Erdoğan\'ın Kısıklı\'dan çıkışı
-Erdoğan\'ın camiden çıkışı
-Güvenlik önlemleri
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberYALÇINKamera Güven USTADHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHz Ali CamiiErdoğanKısıklıBuradaErdoğan EnerjiTabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakDökümü Erdoğan Kısıklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24