T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

İstanbul'da 15 Temmuz programına katılacak Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı

15 Temmuz 2017 20:45

TBMM'deki 15 Temmuz özel gündem toplantısına katıldıktan sonra İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. 

Özel uçakla saat 16.25'de İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Erdoğan'ın uçağı havalimanına gelmeden önce, bir polis helikopteri devamlı olarak havalimanı çevresinde uçtu.

Erdoğan'ın gelmesinden kısa süre önce duvarla çevrilen Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nin protokol alanına da koruma polislerinin dışında hiç kimse alınmadı. Atatürk Havalimanı'ndan helikopter ile ayrılan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir süre uçarak akşam yapılacak etkinlik öncesi son hazırlıkları inceledi. Erdoğan'ın bindiği helikoptere iki askeri helikopter öncülük etti.

Erdoğan'ı taşıyan helikopter, saat 16.45'de Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

 

 

 

ETİKETLER

İstanbulErdoğanAtatürk Havalimanıkorumaönlemhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24