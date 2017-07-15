Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

TBMM'deki 15 Temmuz özel gündem toplantısına katıldıktan sonra İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.



Özel uçakla saat 16.25'de İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Erdoğan'ın uçağı havalimanına gelmeden önce, bir polis helikopteri devamlı olarak havalimanı çevresinde uçtu.

Erdoğan'ın gelmesinden kısa süre önce duvarla çevrilen Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nin protokol alanına da koruma polislerinin dışında hiç kimse alınmadı. Atatürk Havalimanı'ndan helikopter ile ayrılan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir süre uçarak akşam yapılacak etkinlik öncesi son hazırlıkları inceledi. Erdoğan'ın bindiği helikoptere iki askeri helikopter öncülük etti.

Erdoğan'ı taşıyan helikopter, saat 16.45'de Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.