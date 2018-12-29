Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adaylarını açıklıyor (2)

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul belediye adaylarını açıklıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu\'ndaki aday tanıtım toplantısında Erdoğan\'ın açıkladığı isimler şöyle:
1- Adalar: Özlem Öztekin Vural
2- Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
3- Ataşehir: İsmail Erdem
4- Avcılar: İbrahim Ulusoy
5- Bağcılar: Lokman Çağrıcı
6- Bahçelievler: Hakan Bahadır
7- Bakırköy: Mehmet Umur
8- Başakşehir: Yasin Kartoğlu
9- Bayrampaşa: Atila Aydıner
10- Beykoz: Murat Aydın
11- Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
12- Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
13- Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
14- Çatalca: Mesut Üner
15- Çekmeköy: Ahmet Poyraz
16- Esenler: Mehmet Tevfik Göksu
17- Esenyurt: Azmi Ekinci
18- Eyüpsultan: Deniz Köken
19- Fatih: Ergün Turan
20- Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
21- Güngören: Bünyamin Demir
22- Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
23- Kağıthane: Mevlüt Öztekin
24- Kartal: Ebubekir Taşyürek
25- Küçükçekmece: Temel Karadeniz
26- Pendik: Ahmet Cin
27- Sancaktepe: Şeyma Döğücü
28- Sarıyer : Salih Bayraktar
29- Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
30- Sultangazi Abdurrahman Dursun
31- Şile: İlhan Ocaklı
32- Şişli: Nihal Yıldırım
33- Tuzla: Şadi Yazıcı
34- Ümraniye: İsmet Yıldırım
35- Üsküdar: Hilmi Türkmen
36- Zeytinburnu: Ömer Arısoy
37- Beşiktaş: Serkan Toperi ( MHP)
38- Maltepe: Ahmet Baykan (MHP)
39- Silivri: Volkan Yılmaz (MHP)