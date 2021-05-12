Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in tüm insani değerlere aykırı eylemleri derhal durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin İngilizce yayımladığı mesajda "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımları şöyle:

"İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır"

BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir.



Mukaddes şehir Kudüs’ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur."

