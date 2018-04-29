Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör devletidir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Sivas 6. Olağan Kongresi'nd ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili konuştu.

Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının yok hükmünde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail terör devletidir" dedi.

Çarşamba günü Kudüs gündemiyle İstanbul'da olağanüstü toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne değinen Erdoğan, "Burada belirleyeceğimiz yol haritası ile kararın hayata geçirilmesinin hiç de öyle kolay olmayacağını göstereceğiz" diye konuştu.

Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Trump'un açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir. Bunun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Orayı başkent ilan etmenizin, büyükelçiliğinizi oraya taşımanızın bizim için bir hükmü yoktur."

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günkü Türkiye ziyaretinde de Kudüs konusunun ele alınacağını açıkladı.

Konuşmasında Yahudiler göçe zorlandığında hem Osmanlı Devleti'nin hem de Türkiye'nin onlara kucak açtığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Anadolu asırlardır zulüm gören herkes için bir eman yurdu olmuştur. Bu topraklar adına ve şanına yakışır şekilde yegane sığınaktır.

"Bu toprakların tarihinde ey İsrail asla holokost yoktur, soykırım yoktur. Bu milletin tarihinde etnik temizlik, katliam yoktur, bu devletin tarihinde işgal yoktur. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Ecdad nasıl geride hala hayırla yad edilen bir miras bırakmışsa bizim de evlatlarımıza böyle bir miras bırakmamız gerekiyor."

Konuşması sırasında İsrail'in yıllar için topraklarını genişletmesini haritalarla gösteren Erdoğan, "1947-67 arasında Filistin küçülmeye başladı. 1967'de İsrail iyice büyüdü. Geliyoruz bugüne. Mevcut durum. Şu anda İsrail ne oldu, bugün ve Filistin ne oldu? Filistin mazlum, mağdur. İsrail tam bir işgal devleti. Dünyanın almış olduğu hiçbir kararı bugüne kadar bu İsrail tanımamıştır" dedi.

Genç bir erkeğin gözaltına alınırkenki fotoğrafını gösteren Erdoğan, "İsrail terör devletidir, terör. 14 yaşındaki çocuğu, gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyorlar" ifadelerini kullandı.