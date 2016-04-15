Erdoğan, İslam Zirvesi'nin kapanışında aidat borcunu ödemeyen ülkelere tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İyad Medeni, İstanbul Kongre Merkezi'nde, 13. İslam Zirvesi'nin kapanış oturumunda aidat borçlarını tartışmaya açtı. "Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na 2 milyon dolar bağış yapacağını" açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aidatlarını ödemeyen ülkeleri eleştirerek, ödeme yapmış ülkelerin listesini tek tek açıkladı. Erdoğan, oturumda İstanbul Bildirgesi'nin kabul edildiğini de belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'na 2 milyon dolarlık bağışta bulunacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kapanış oturumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı için destek bağışları yapılıyor. Liderler kendi ülkeleri adına bağış miktarlarını açıklıyor. Suudi Arabistan, Endonezya ve Kuveyt, Türkiye ile ikili şekilde bağış miktarlarını açıklayacaklarını belirttiler.

İnancımızda nafile ibadetler gizlidir, farz olan açıktır ki diğerlerini de teşvik etsin. Ya bu bağış sistemi tamamiyle ortadan kaldırılabilir, aidat sistemiyle yürütülebilir. Bakın 56 ülkeden borcu olmayan ülkeleri okuyorum: Afganistan, Cezayir, Azerbaycan, Bahreyn, Endonezya, Irak, Kazakistan, Kuveyt, Malezya, Fas, Umman, Katar, Tunus, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri...Toplam 20 ülke.

Diğer ülkeler aidat ödemelerinde sıkıntısı var. Genel Sekreterliğe ödenmesi gereken rakam 160 milyon dolar. Bu rakamın ödenmemesi durumunda ne denli aktif olabilirsiniz? Görünen o ki başka açıklamak isteyen ülke yok.

İstanbul Bildirgesi kabul edildi

Nasıl daha huzurlu bir dünya inşa edebileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki 10 yıl için üye ülkere hedefler belirleyen Eylem Programı Belgesi de ekonomik kalkınma yolunda önemli bir adımdır. Belgenin kabulu önemli olsa da asıl önemli olan etkin bir şekilde uygulanmasıdır. Teşkilat üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman toplumların ihtiyaçları konusunda duruşumuzu ortaya koyduk. Zulümün engellenmesin ve adaletin temini çin attığımız her adım önemlidir.

Teşkilat üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman toplumların ihtiyaçları konusunda duruşumuzu ortaya koyduk. Gözlerini İstanbul'a çeviren islam aliminin zor şartlarının aşılmasında ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Zirvedeki kardeşlik tablosuyla önemli mesajlar verdik. Aldığımız kararlar milyarlarca insana umut vermiştir.

Filistin kararı ...

Ev sahibi ülke olarak İslam dünyasının mevcut sorunları ve bunların çözümüne yönelik yaklaşımlarımızı ortaya koyan İstanbul Bildirgesi'ni açıklayacağız. Kabul ettiğimiz Filistin kararı, Filistinli kardeşlerimizin göstermekte olduğu onurlu direnişe İslam dünyası olarak verdiğimiz desteğin bir kez daha en üst düzeyde ispatıdır, en üst düzeyde ifadesidir. Filistinli kardeşlerimizi bugüne kadar asla yalnız bırakmadık. İnşallah hiçbir zaman da yalnız bırakmayacağız.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin listesi şöyle:

Afganistan‎, Arnavutluk‎, Azerbaycan‎, Bahreyn‎, Bangladeş‎, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri‎, Brunei‎, Burkina Faso‎, Cezayir‎, Cibuti, Endonezya‎, Fas‎, Fildişi Sahili‎, Gabon‎, Gambiya‎, Gine‎, Gine Bissau‎, Guyana‎, Irak‎, Kamerun‎, Katar‎, Kazakistan‎, Kırgızistan, Komorlar‎, Kuveyt‎, Libya‎, Lübnan‎, Maldivler‎, Malezya‎, Mali‎, Mısır‎, Moritanya‎, Mozambik‎, Nijer‎, Nijerya‎, Pakistan‎, Senegal‎, Sierra Leone‎, Somali‎, Sudan‎, Surinam‎, Suriye‎, Suudi Arabistan‎, Tacikistan‎, Togo‎, Tunus‎, Türkiye‎, Türkmenistan, Uganda, Umman‎, Yemen‎, Çad‎, Özbekistan‎ Ürdün‎, İran.