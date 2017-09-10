T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ülkelerinin vahdete, birlik ve beraberliğe ihtiyacı bulunuyor - 2 - GÜNCELLEME

Kazakistan (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi açılış oturumunda konuştu

10 Eylül 2017 14:11

Kazakistan (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi açılış oturumunda konuştu.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

\"İnternetin ve sosyal medyanın İslam düşmanlığın aracı olma yanında terör örgütleri tarafından etkin şekilde kullanıldığını biliyoruz. İslam ülkeleri olarak vatandaşlarımızı internetin tüm nimetlerinden yararlandırırken zararlarından da korumakla mükellefiz. Siber suçlara karşı hukuki ve teknik altyapımızı güçlendirmeliyiz. Yaptıkları her eylemler insanlığa ve İslam\'a zarar veren eli kanlı çetelerin değerlerimizin içini boşaltan akımların gençlerimizi dolayısıyla geleceğimizi çalmasına asla müsaade etmemeliyiz. Barış, istikrar ve güvenlik olmadan kalkınma ve ilerleme olmaz. İslam ülkelerinin şu dönemde ayrışmaya ve gerilime değil; vahdete, birlik ve beraberliğe ihtiyacı bulunuyor. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Körfez bölgesinde yaşanan kriz hepimizi derinden üzmüştür.  

“KUDÜS’ÜN VE HAREM-İ ŞERİF’İN KUTSİYETİNİN İHLAL EDİLMESİNE DE ASLA İZİN VEREMEYİZ”

Dünyanın her yerinde Müslümanların sıkıntı içinde yaşadıkları bir dönemden geçiyoruz. İslam ülkeleri olarak bizim birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı seferber etmemiz gerekirken; enerjimizi bu tür krizlerle heba etmemeliyiz. Diğer taraftan ilk kıblemiz Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in kutsiyetinin ihlal edilmesine de asla izin veremeyiz. Mescid-i Aksa’ya yönelik saygısızlıkların, tahriklerin ve provokasyonların önüne geçilmesi için çok daha kararlı bir tutum ortaya koymalıyız.

“ZULÜM, İŞKENCE VE SÜRGÜNLERİN SON BULMASI İÇİN HEP BİRLİKTE GAYRET GÖSTERMELİYİZ”

Aynı şekilde Myanmar’da Müslüman kardeşlerimizin çektiği zulüm, işkence ve sürgünlerin son bulması için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Türkiye olarak bu doğrultuda attığımız çeşitli adımlar var. Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentimizi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
Zirveye katılanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kazakistan DHARecep Tayyip ErdoğanİslamTeşkilatı BilimTeknoloji ZirvesiRecep Tayyip ErdoğanSiberYaptıklarıBarışSonKörfezVE HAREMİKUTSİYETİNİNEDİLMESİNE DE ASLAVEREMEYİZ” DünyanınMüslümanların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24