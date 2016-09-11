Cumhurbaşkanı Erdoğan: IŞİD'i bitirmek boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında "DAEŞ'i (IŞİD'i) bitirmek boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı Harekâtı bunun ilk adımıdır" dedi.

Bayramı kutlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekâtı'yla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye olarak sadece Fethullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele etmiyoruz. Bölücü terör örgütü PKK ve dinimizi istismar ederek kendine alan açmaya çalışan DAİŞ gibi kanlı yapılarla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz."

"Görünüşte rakip gibi gözüken bu örgütler aslında Türkiye'ye karşı birlikte hareket ediyorlar. PKK terör örgütünün 15 Temmuz'dan sonra sınır bölgelerimizdeki faaliyetlerini yoğunlaştırma gayretinde olduğunu görüyoruz."

"(…) PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD-YPG'yi de aynı akıbet bekliyor. DAİŞ denilen örgütü, hem Suriye'yi bitirmek, hem ülkemizde eylem yapamaz hale getirmek, milletimize karşı boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı Harekâtı bunun ilk adımıdır. Yok etmek için ne gerekiyorsa yapmaktan bizi kimse alı koyamaz."

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da Suriye'deki operasyonla ilgili açıklamasında "Tell El Hava'nın güneyinde düzenlenen hava harekatında 20 terörist etkisiz hale getirildi" mesajı verdi.

Açıklamada ayrıca, IŞİD'e ait olduğu tespit edilen üç bina, bir araç ile bir motosikletin imha edildiği belirtildi.

Bayram mesajında 15 Temmuz darbe girişimiyle de ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye, 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha güçlü, çok daha kararlı, çok daha dinamiktir. Milletimiz, kendi iradesini hiçe sayan, darbeyle, terörle, şiddetle ülkesine boyun eğdirebileceğini, devletini ele geçirebileceğini sananlara açık bir mesaj vermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı trafik kazalarına karşı da halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.