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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran heyeti ile görüştü

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile görüştü

16 Mayıs 2018 20:05

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile görüştü. Görüşmeye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde  İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmeye  Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katıldı. Görüşmede, daha önce imzalanan İran ile yerel para birimi ticareti anlaşmasının ele alındığı öğrenildi.

Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmeler sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
Görüşmenin ardından Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’da AK Parti Genel Merkezi’nden ayrıldı.

Görüntü dökümü

-Ak Parti genel merkezinden genel ve detaylar 

- İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizii\'nin ayrılışı

 

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