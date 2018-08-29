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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i AKP Genel Merkezi'nde kabul etti

Emekli Büyükelçi Demiralp: İran Dışişleri Bakanı randevuyu AKP Genel Başkanlığı'ndan mı istemiş?

29 Ağustos 2018 20:24

T24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i  AKP Genel Merkezi'nde kabul etti.  Akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

"İran Dışişleri Bakanı randevuyu AKP Genel Başkanlığı’ndan mı istemiş?"

Eski AB Genel Sekreteri ve emekli Büyükelçi Oğuz Demiralp, Erdoğan ile Zarif arasındaki görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilmesinin teamüle uygun olup olmadığıyla ilgili T24’e yaptığı değerlendirmede, “İran Dışişleri Bakanı AKP Genel Başkanlığı’ndan randevu talep ettiyse uygun tabii. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Cumhurbaşkanlığı’ndan randevu talep edildiyse böyle şey olmaz” yorumunda bulundu.

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