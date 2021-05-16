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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle konuştu

16 Mayıs 2021 15:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüştü. 

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruhani'ye, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya koyduğunu belirttiği aktarıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yle görüşmesinde, "uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini" söylediği belirtildi. Erdoğan'ın Ruhani'ye İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade ettiği aktarıldı. 

 

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