T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın kalbi olması beklenen BM'nin nabzı atmıyor

"BM'yi yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız"

26 Eylül 2018 18:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli "Foreign Policy" dergisi için Birleşmiş Milletler'in (BM) yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği bir makale yazdı.

Erdoğan, makalesinde "İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzı bugün atmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"BM'yi yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Birleşmiş Milletler'i yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız. Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı BM'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır."

"Türkiye küresel bir lider haline geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olan Türkiye'nin, küresel bir lider haline geldiğini belirtti.

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş Milletler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24