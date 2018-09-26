Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın kalbi olması beklenen BM'nin nabzı atmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli "Foreign Policy" dergisi için Birleşmiş Milletler'in (BM) yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği bir makale yazdı.

Erdoğan, makalesinde "İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzı bugün atmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"BM'yi yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Birleşmiş Milletler'i yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız. Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı BM'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır."

"Türkiye küresel bir lider haline geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olan Türkiye'nin, küresel bir lider haline geldiğini belirtti.