Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin konuşmasında Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade ederek, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.