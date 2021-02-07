Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındı!

Ankara'da trafo binasının üzerindeki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre; Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakmak isteyen Halis B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında, AKP İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin zarar gördüğü görüldü. Gözaltına alınan Halis B., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yakmak istediğini söyledi. (DHA)