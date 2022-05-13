Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği saat internetten satışa çıkarıldı; 100 bin TL istendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline hediye ettiği saatler sahipleri tarafından internetten satışa çıkarıldı. Piyasa değeri 2 bin 150 TL olan saatler için 20 bin ile 100 bin TL istendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imitasyon imzasını taşıyan ve TSK personeli ve askerlere görevlerinden dolayı hediye edilen saatler internetten satışa çıkarıldı. 2014 yılında Afganistan'da NATO bünyesinde görev yap 600 Türk askerine hediye edilen Seiko markasının ‘SUR289P’ model erkek kol saatini Nevşehir’de bir kullanıcı satışa çıkardı. 100 bin TL bedelle bir internet sitesinde listelenen saat piyasa değerinin yüzde 4 bin 150 üstünde fiyatla yer aldı. Aynı marka ve modeldeki saatin fiyatı 2 bin 150 ila 2 bin 300 lira bedel arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Ürünün açıklamasına "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Afganistan'da görev yapan 600 Türk NATO askerine bizzat armağan ettiği Recep Tayyip Erdoğan imzalı 600 saatten biridir. Maneviyat olarak çok değerli bir saattir" yazıldı.

20 bin liraya da satışta olan da var

Yine aynı marka ancak daha yakın tarihte Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) görevlilerine hediye edilen ve Erdoğan’ın imitasyon imzasını taşıyan saat de İstanbul’da satışa konuldu. Farklı bir sitede satış için listelenen saat 2018’de Zeytin Dalı Operasyonu’nda uçuş harekat uzmanı olan bir askere hediye edilmişti. Bu ürünün fiyatı ise satıcı tarafından 20 bin lira olarak belirlendi. Ürünün satıcısı saatin Ankara’da bizzat Erdoğan tarafından hediye edildiğini iddia etti. Bu saatin açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Fiyat 20.000,00 TL saat 2018 yılında uçuş harekat uzmanı olarak görev yapan ağabeyime Afrin’de gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Operasyonu’nda göstermiş olduğu üstün başarı sonrası bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de bulunan Külliye'de hediye edilmiştir. Bugüne kadar kutusunda özenle saklanmıştır. Hiç kullanılmamış olup etiketi ve jelatini üstünde durmaktadır. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi ile birlikte alıcıya teslim edilecektir. İnternetten de araştırırsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tür özel hediyeleri kimlere verdiğini öğrenebilirsiniz. Koleksiyoncuların kaçırmaması gereken bir saattir. Yıllar sonra değerini kat kat artıracaktır. Fiyat kesinlikle sondur. Lütfen bu sebeple pazarlık teklif etmeyin ve indirim istemeyin. Sadece ciddi alıcıların iletişime geçmesini rica ediyorum. Siz de hak verirsiniz ki herkesin zamanı değerli.”