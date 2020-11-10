Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Albayrak'ın istifasından haberi var mıydı?

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasından haberi olup olmadığı sorusuna, "Olduğunu sanmıyoruz" yanıtını aldığını yazdı.

Sarıkaya, "İstifanın içeriğine girmeyeceğim, çünkü çok sayıda spekülasyon dolaşıyor, hangisinin gerçek olduğuna ilişkin kesin bir veri de sunulamıyor. Ancak nedeni konusunda bir gerçek var ki o da eski Bakan Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilmesi." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Peki, 'Cumhurbaşkanı’nın istifadan önceden bilgisi var mıydı?'sorusuna gelen yanıt da kısaca 'Olduğunu sanmıyoruz…' yönünde oldu. Dikkat çeken de Soylu’nun istifası sonrası partinin neredeyse tamamı geri alması için mesaj yayınlarken, bu kez kabine ve partinin MYK’sından tek bir mesaj gelmedi. Cumhurbaşkanı da dün 26 saat kadar sonra istifayı kabul ettiğini İletişim Başkanlığı aracılığıyla duyurdu. Şurası açık ki Albayrak, görevden affını istemedi, görevine devam etmeme kararı aldığını açıkladı, oldukça da sitem dolu mesajlara yer verdi." ifadesini kullandı.

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