Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı yaptığı Fransa'ya yapılan ihracat son beş yılın zirvesinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Fransız mallarını boykot etmeye çağırırken, dış ticaret verilerine bakıldığında Türkiye’nin Fransa’ya ihracatının ithalata göre yükselişte olduğu dikkat çekti. Başka bir deyişle iki ülke arasındaki olası boykot savaşlarında Türkiye önemli bir pazarını kaybedebilir.

Bloomberght’nin haberine göre, Türkiye'nin Fransa'dan yaptığı ithalat son üç yıldır gerileme gösteriyor. Fransa'ya yapılan ihracat ise 2019 yılının tamamı dikkate alındığında beş yılın zirvesinde.

Türkiye ile Fransa arasında dış ticaret hacmi son yıllarda Türkiye'nin lehine bir görünüm çiziyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Fransa ile 2013 yılında 8,6 milyar doları bulan ithalat 2019 yılına gelindiğinde 6,7 milyar dolara kadar geriledi.

Ocak-Ağustos dönemi dikkate alındığında 2020 yılında da Fransa'dan yapılan ithalatın düşüş ivmesine devam ettiği görülüyor. Buna göre 2019 Ocak-Ağustos döneminde 4,3 milyar dolar olan Fransız ithalatı, 2020'nin aynı döneminde 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomobiller ilk sırada

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye Fransa'dan en çok otomobil ithalatı yapıyor. 2019 yılı itibariyle Türkiye'nin Fransa'dan otomobil ithalatı 1,8 milyar doları buldu.

Otomobilleri, farklı taşıt araçları ve farklı nitelikteki elektrikli aletler takip ediyor.

Türkiye önemli bir pazarından olabilir

Türkiye'nin Fransa'dan yaptığı ithalat gerileme ivmesi gösterirken, Fransa'ya yapılan ihracat ise artış kaydediyor. Takvim yılının tamamı dikkate alındığında 2019 yılı itibariyle Fransa'ya yapılan ihracatın son beş yılın zirvesine çıktığı görülüyor.

Buna göre 2015 yılında bu ülkeye 6,1 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 2019'da bu rakam 8 milyar dolar sınırına dayandı.

2020 Ocak-Ağustos dönemleri kıyaslandığında ülkeye yapılan ihracatın 5,3 milyar dolardan 4,2 milyar dolara gerilediği görülüyor.