Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını kaydetmek için mikrofonlar havada

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cuma namazını kıldığı İstanbul- Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde takip eden gazeteciler ilginç görüntü oluşturdu.

Namaz sonrası cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları caminin ses sistemi üzerinden verildi. İyi bir kayıt almak isteyen Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ellerinde bulunan mikrofonları havaya kaldırdı.

Muhabirlerin o anlarını Anadolu Ajansı foto muhabiri İsa Terli tarafından görüntüledi.

İsa Terli Twitter hesabından o kare için "Gazeteciysen bazen de böyle ses duymak için odaklanırsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nde cuma namazı sonrası cemaate seslenirken basın mensupları ses kaydı yapmak için mikrofonlarını havaya kaldırdı" diye yazdı.