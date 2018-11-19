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Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın düğününe katılarak nikah şahitliğini yaptı

19 Kasım 2018 00:06

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı\'nın düğününe katılarak nikah şahitliğini yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver\'in kızının nikah şahitliğini yaptıktan sonra Beşiktaş\'taki Esma Sultan Yalısı\'na geçti. Erdoğan burada THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı\'nın düğününe katıldı. Aycı\'nın nikah şahitliğini de yapan Erdoğan yarım saat kaldıktan sonra Esma Sultan Yalısı\'ndan ayrılarak Kısıklı\'daki evine geçti.
(FOTOĞRAF)

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