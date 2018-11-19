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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLKER AYCI'NIN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın düğününe katılarak nikah şahitliğini yaptı

19 Kasım 2018 00:02

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı\'nın düğününe katılarak nikah şahitliğini yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver\'in kızının nikah şahitliğini yaptıktan sonra Beşiktaş\'taki Esma Sultan Yalısı\'na geçti. Erdoğan burada THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı\'nın düğününe katıldı. Aycı\'nın nikah şahitliğini de yapan Erdoğan yarım saat kaldıktan sonra Esma Sultan Yalısı\'ndan ayrılarak Kısıklı\'daki evine geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Düğünden fotoğraflar


 

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