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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım 2,5 saat sürdü

Erdoğan'la Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'nda bir araya geldi

16 Eylül 2017 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşme sona erdi.

Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Erdoğan dün açıklamıştı

Erdoğan, geçen gün katıldığı bir canlı yayında "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin" demişti. 

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