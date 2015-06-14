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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Ömer Çelik'ten 4,5 saatlik özel görüşme

Kültür ve Turizm Bakanı Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarabya Köşkü’nde biraraya geldi

14 Haziran 2015 21:09

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la 4.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özgür Altuncu ve Yaşar Kaçmaz'ın DHA'da yer alan haberine göre, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı’nın Tarabya’daki yerleşkesine gelen Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la kahvaltıda bir araya geldi. Geceyi Tarabya Köşkü’nde geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 4.5 saat süren bir görüşme gerçekleştiren  Bakan Çelik saat 15:40 sularında köşkten ayrıldı. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akşam saatlerinde Ankara’ya gitmesi bekleniyor.

 

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