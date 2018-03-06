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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonla görüştü

06 Mart 2018 23:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonla görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in şahsında, Azerbaycan halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İki lider, görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere de değindi.

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