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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump 'Afrin'i görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın görüşeceğini söyledi

23 Ocak 2018 22:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın telefonda görüşeceğini söyledi. Erdoğan ve Trump, Suriye'nin Afrin bölgesine başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nı görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekâtla ilgili olarak ABD Başkanı Trump'ı aramayacağını söylemişti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin Afrin bölgesine TSK tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Harekât başlamadan önce P5 ülkelerinin bilgilendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın yarın telefonda görüşeceğini söyledi. 

Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Bu görüşmede ikili bazı konular konuştuk ama daha çok Suriye’yi konuştuk. Suriye’de YPG’ye verilen destek konusundaki rahatsızlığımızı tekrarladık. Ayrıca, daha önce Vancouver’da da gündeme getirdiğimiz, teröristlerden ordu kurulmasıyla ilgili, rahatsızlığı gündeme getirdik. Kendisi böyle bir şey olmadığını, YPG’nin burada bir oluşum içine girmeleri için bir destek vermediklerini, siyasi oluşum dahil vurguladı. Yarın zaten iki başkan da telefonda görüşecek, onu söyledi. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu.”

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