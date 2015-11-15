Obama: Erdoğan'la IŞİD'e karşı savaşı, sınırdaki önlemleri ve mülteci yüküne karşı Türkiye'ye ek yardımı konuştuk

Dünya liderlerinin katıldığı ve Antalya’da düzenlenen G-20 Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama bir araya gelerek ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Obama, görüşmenin ardından "Türkiye ile Suriye sınırında IŞİD'le nasıl başa çıkacağımızı konuştuk. Viyana'daki görüşmelerden bahsettik hem ankarada hem Suriye hem de Paris'te IŞİD tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızdan bahsettik" dedi.

Obama, "Türkiye ve Türkiye halkı çoğu Suriye ve Irak'tan olmak üzere 2 milyon mülteci barındıyor. Bu çok ağır bir yük. ABD de bağış yapan öncü ülkelerden birisi. Bu krize diğer ülkelerin neler yapabileceğinden bahsettik. Ve aynı zamanda iklim değişikliği kapsayıcı büyüme gibi G20 için önemli olan konulardan bahsetttik. Tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara katliamı sonrası yaptığı açıklamada olduğu gibi Paris saldırılarına ilişkin olarak da "Ankara'da olduğu gibi Gaziantep'te olduğu gibi Suruç'ta Diyarbakır'da olduğu gibi kollektif bir terörle karşı karşıya kaldık" değerlendirmesi yaptı. ABD Başkanı Obama da "Ankara'daki saldırada olduğu gibi Fransa'daki saldırı da masum insanları hedef aldı. Bunlar sadece Türkiye'ye değil sadece Fransa'ya değil bütün insanlığa yapılan saldırılardır" diye konuştu.

İki liderin açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoğan: Kollektif bir terörizm anlayışıyla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Paris saldırısı hepimizi üzdü ve şiddetle kınadığımız bir netice olarak bu döneme damgasını vurdu.

G20 zirvesini tabii ki belirlenen başlıklar altında devam ettireceğiz. Ancak uluslararası terörizme yönelik tavrımız G20 zirvesinde çok kesin keskin ifadelerle inanıyorum ki karşılığını bulacaktır. Kollektif bir terörizm anlayışıyla karşı karşıyayız. Terörün dini, ırkı, milleti, vatanı yoktur ve Fransa'da Paris'tekinde de yine aynen Ankara'da olduğu gibi Gaziantep'te olduğu gibi Suruç'ta Diyarbakır'da olduğu gibi kollektif bir terörle karşı karşıya kaldık.

Bu terör eylemi sadece Fransız halkına karşı değil tüm insanlığa karşıdır. Aynı zamanda tabii ki G20'nin zirvesinde gerek iklim değişikjliği gerek mülteciler meselesi dünyadaki finansal gelişmeler ekonomik gelişmeler bütün bunları değerlendireceğiz. Sayın Barack'la aynı zamanda Suriye'de DAİŞ'le olan mücadeleyi ele alma fırsatımız oldu. Koalisyon güçleri noktasında bundan sonraki süreçte atacağımız adımları değerlendirme fırsatı bulduk. Ortaklar olarak bundan sonraki süreçte de dayanışmamızı dünya barışına katkıda bulunmak için devam ettireceğiz.

Obama: Ankara'daki saldırıda olduğu gibi Fransa'daki saldırı da masum insanları hedef aldı

Barack Obama:

Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Türkiye halkına ve bu güzel şehrin insanlara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tüm hazırlıklar için de teşekkür ederim. G20, geleneksel olarak küresel ekomik konuları tartışmak için bir platform oluşumudur. Ama sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi Paris'te yaşanan hain saldırılar sonucunda acil konular da dahil olacak görüşmelerimize.

Ankara'daki saldırada olduğu gibi Fransa'daki saldırı da masum insanları hedef aldı. Bunlar sadece Türkiye'ye değil sadece Fransa'ya değil bütün insanlığa yapılan saldırılardır. Onlarla dayanışma içinde duruyoruz, hain saldırının faillerinin adaletle yüzleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye hem Suriye hem Irak'ta IŞİD tehdidiyle savaşmak için önemli bir koalisyon ortağı olmuştur.

NATO da bir müteffik olarak IŞİD'e karşı yapılan savaşta Türkiye çok büyük bir ortak. Suriye'deki felaket ortamını gidermek için de yardıma devam etmektedir. Dolayısıyla çok verimli bir toplantı oldu. Aynı zamanda Türkiye ile Suriye sınırında IŞİD'le nasıl başa çıkacağımızı konuştuk. Viyana'daki görüşmelerden bahsettik hem ankarada hem Suriye hem de Paris'te IŞİD tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızdan bahsettik

Evet Türkiye ve Türkiye halkı çoğu Suriye ve Irak'tan olmak üzere 2 milyon mülteci barındıyor. Bu çok ağır bir yük. ABD de bağış yapan öncü ülkelerden birisi. Bu krize diğer ülkelerin neler yapabileceğinden bahsettik. Ve aynı zamanda iklim değişikliği kapsayıcı büyüme gibi G20 için önemli olan konulardan bahsetttik. Tekrar cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum.

Görüşmeden detaylar

1 saati aşan görüşmeye MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu sabah Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Obama'nın Regnum Otel'deki görüşmesi saat 10.40'ta başladı.

CNN Türk muhabiri Murat Pazarbaşı'nın bildirdiğine göre Berat Albayrak, Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da toplantıya katılan isimler arasında.