Cumhurbaşkanı Erdoğan İHA üssünü ziyaret etti, SİHA'ya imzasını attı

Partisinin Batman İl Kongerisi'ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha sonra 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'na da imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'ndaki AKP 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından Batman'daki 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pilot montu giyen Erdoğan, üssün harekat merkezinde yetkililerden bilgi aldı.

Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'ye ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir SİHA'ya imzasını attı.

Ziyarette, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.