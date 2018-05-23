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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Sargın ailesinin evinde açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Sargın ailesinin konuğu oldu

23 Mayıs 2018 00:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, iftarda Sargın ailesine konuk oldu. 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile yaptığı görüşmenin adından  iftarını açmak için Hüseyin Cahit Sargın'ın evine gitti. Erdoğan çifti, kendileri için kurulan yer sofrasında oruçlarını açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hebasından bir fotoğrafla birlikte "Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından Ramazan bereketi hiç eksik olmasın" paylaşımı yapıldı.

 

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Cumhurbaşkanı Tayyip ErdoğaniftarkonukHüseyin Cahit Sargın
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