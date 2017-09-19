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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile telefonda görüştü 

New York, 18 Eylül, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefonda görüştü

19 Eylül 2017 01:54

New York, 18 Eylül, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelere hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı referandumun da ele alındığı görüşmede, bu yöndeki ısrarın bölgede gerilimi artıracağına işaret edilerek, Irak\'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, Irak Federal Yüksek Mahkemesi\'nin referandumla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı almasının isabetli olduğu belirtildi. Görüşmede, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terörle mücadele meselesi de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın görüşme vesilesiyle, Irak Başbakanı El İbadi\'ye Dikar\'daki menfur terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini de ilettiği öğrenildi

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