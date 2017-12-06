Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümlünün cezasını kaldırdı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'un Görele ilçesinde 2013 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni İsmet Topkara\'yı öldürdüğü için cezaevine konulan Celal Topkara\'nın (85) cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.

Görele\'nin Köprübaşı beldesinin Önerli Mahallesi\'nde 25 Ekim 2013\'te meydana gelen olayda, Celal Topkara, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni İsmet Topkara\'yı (71) tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Celal Topkara, 4 gün sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen Topkara, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürekli hastalanan ve 85 yaşına gelen Celal Topkara\'nın tahliyesi için mahkemeye başvuran ailesinin talebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a iletildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden bugün yapılan açıklamada, Topkara\'nın cezasının Erdoğan tarafından kaldırıldığı bildirildi. Basın merkezinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız, Adli Tıp Kurumunca saptanan sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle hükümlü Celal Topkara\'nın kalan cezasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın 104\'üncü maddesi uyarınca kaldırmışlardır.\"