T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümlünün cezasını kaldırdı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Görele ilçesinde 2013 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni İsmet Topkara'yı öldürdüğü için cezaevine konulan Celal Topkara'nın (85) cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı

06 Aralık 2017 21:48

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'un Görele ilçesinde 2013 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni İsmet Topkara\'yı öldürdüğü için cezaevine konulan Celal Topkara\'nın (85) cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.
Görele\'nin Köprübaşı beldesinin Önerli Mahallesi\'nde 25 Ekim 2013\'te meydana gelen olayda, Celal Topkara, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni İsmet Topkara\'yı (71) tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Celal Topkara, 4 gün sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen Topkara, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sürekli hastalanan ve 85 yaşına gelen Celal Topkara\'nın tahliyesi için mahkemeye başvuran ailesinin talebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a iletildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden bugün yapılan açıklamada, Topkara\'nın cezasının Erdoğan tarafından kaldırıldığı bildirildi. Basın merkezinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Sayın Cumhurbaşkanımız, Adli Tıp Kurumunca saptanan sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle hükümlü Celal Topkara\'nın kalan cezasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın 104\'üncü maddesi uyarınca kaldırmışlardır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUGİRESUN DHA GİRESUN GöreleTopkaraCelal TopkaraCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGörele KöprübaşıMahallesiEkimCelal TopkaraaraziOlayınMahkemeyeSürekliCumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24