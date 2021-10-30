Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da hazır bulundu.