Erdoğan: Devletler bürokratik oligarşiyi aştıkları sürece güçlüdürler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet yöneticileri olarak bizler engelleri kaldırmakla görevliyiz. Benim en büyük rakibim bürokratik oligarşidir. Devletler bürokratik oligarşiyi aştıkları sürece güçlüdürler" dedi.

"Devletin ekonomiden elini büyük oranda çekmesiyle ciddi bir sıçrama yaşadık" diyen Erdoğan, "Para cıva gibidir. İçinde bulunduğu kapta uygun zemine doğru kaçar. Finansörler ya da finans yöneticileri çok da insaflı değildir" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz göreve geldiğimizde 2002’de devletçilik anlayışı ekonomide hakimdi. 2003 başından itibaren bu devletçilik anlayışını bir kenara koyup, özellikle devlete ait kurumları süratle özelleştirmek suretiyle özel sektörü güçlendirme gayretine girdik. Devletin ekonomiden elini büyük oranda çekmesiyle ciddi bir sıçrama yaşadık ve Türkiye tarihinde olmamış özelleştirmeleri gerçekleştirdi. Umudumuzu ve azmimizi kaybetmediğimiz sürece aşılamayacak sıkıntı yoktur, buna inanıyoruz.

Biz doğrudan sınıra sahip olmasak da Hırvatistan’ı iyi bir komşu ve ortak olarak görüyoruz. Bizim artık siyasi, askeri bir ortaklığımız var. Ekonomik noktada ilişkiler ortada. Bunları bizim çok daha aksiyonel hale getirmek suretiyle Türkiye ve Hırvatistan, bizim artık 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmamamız için hiçbir neden yoktur. Ekonomik ve ticari ilişkileri de siyasi ilişkilere yakışır düzeye çıkarmanın gerektiğini düşünüyorum. 10 bin ton Hırvatistan’dan Türkiye’ye özellikle büyük baş getirilmesi teklifi geldi. Ekonomi Bakanıma ilettim. Para cıva gibidir. İçinde bulunduğu kapta uygun zemine doğru kaçar. Finansörler ya da finans yöneticileri çok da insaflı değildir.

"En büyük rakibin bürokratik oligarşi "

Devlet yöneticileri olarak bizler engelleri kaldırmakla görevliyiz.Benim en büyük rakibim birokratik oligarşidir. Devletler bürokratik oligarşiyi aştıkları sürece güçlüdürler.

Hırvatistan türizm alanında mutlaka değerlendirilmesi gereken bir potansiyele sahiptir. Özellikle siper güvenlikte ben Hırvatistan'ın çok güçlü bir konuma sahip olduğunu bliyorum. Savunma sanayi konusunda da atılacak ortak adımların güzel sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Hırvatistan organik tarımda gayet iyi bir konumda. Türkiye ile Hırvatistan'ın geliştireceği kapsamlı ticari ilişkiler iki ülkenin yanı sıra bölgenin de gelişmesinde önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.

Ülkemizdeki toplam uluslararası yatırım tutarı 165 milyar dolardır. Türkiye Hırvatistan için güvenilir bir ekonomik ortaktır. Türkiye'nin sunduğu olanaklar Hırvat yatırımcılar içinde büyük olanak sağlayacaktır. Ülkjemizde yatırımcılara sağladığımız teşviklerden sizler de yararlanmalısınız. İstanbul üzerinden dünyanın 250 den fazla destinasyonuna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hırvat yetkililerden de bu konularda kolaylık göstermelerini bekliyoruz. Bugün gerçekleştirilen bu forumun çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum ve bu forumu gerçekleştirenlere şükranlarımı sunuyorum.