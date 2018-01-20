T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HELİKOPTERLE KÜTAHYA'YA GİTTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'daki programına helikopterle gitti

20 Ocak 2018 15:41

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya\'daki programına helikopterle gitti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan iki helikopter, Kısıklı helikopter pistinden saat 12.10\'da kalktı. Helikopter pisti çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Alınan güvenlik önlemi
-İtfiaye ve ambulans
-Bir korumanın dürbünle çevreye bakması
-Cumhurbaşkanı\'nın konvoyu
-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı karşıyanlar
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vali Vasip Şahin\'in konuşması
-Helikopterlerin kalkması
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KütahyaErdoğanKısıklıHelikopterGörüntü Dökümü AlınanVali Vasip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24