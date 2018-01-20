CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HELİKOPTERLE KÜTAHYA'YA GİTTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya\'daki programına helikopterle gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan iki helikopter, Kısıklı helikopter pistinden saat 12.10\'da kalktı. Helikopter pisti çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Alınan güvenlik önlemi

-İtfiaye ve ambulans

-Bir korumanın dürbünle çevreye bakması

-Cumhurbaşkanı\'nın konvoyu

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı karşıyanlar

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vali Vasip Şahin\'in konuşması

-Helikopterlerin kalkması

-Genel ve detay görüntüler

