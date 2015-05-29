Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'vatana ihanet'ten suç duyurusu

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Suriye’ye malzeme taşırken savcılar tarafından durdurulan MİT’e ait tırlarda yapılan aramaların kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “vatana ihanet” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Aygün’ün başvurusunda “Yani şüpheli açık bir biçimde halka yalan söylemiş ve teröristlere yaptığı yardımları gizlemeye çalışmıştır” ifadeleri yer aldı.

Aygün’ün suç duyurusu şöyle:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ : HÜSEYİN AYGÜN / TBMM DERSİM ( TUNCELİ) MV. -ANKARA

VEKİLİ : AV. İNAN YILMAZ ( Adres aşağıdadır )

ŞÜPHELİ : RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı -ANKARA

SUÇ TARİHİ : 2011-2015 ARASI ( Halen devam etmektedir. )

SUÇ : Vatana ihanet

Şikayet nedenlerimiz

Müvekkil halen yukarıda belirttiğimiz üzere TBMM nezdinde CHP Dersim -Tunceli Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Şüpheli ise Tüm Türkiye’nin bildiği gibi Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır.

Suriye'de 2011 yılından beri silahlı terörist gruplar ile ülkenin yasal güçleri arasında bir iç savaş devam etmektedir.

19 Ocak 2014 tarihinde Adana ilinde İhbar üzerine birkaç TIR durdurulmuş olup yapılan aramada "insani yardım malzemesi" adı altında Suriyede’ki terörist gruplara gönderilen silahlar ele geçirilmiştir. Ancak o zaman başbakan olan şüphelinin talimatları ile olay kapatılmaya çalışılmış, hatta iş o kadar ileri götürülmüştür ki görevlerini yapan dürüst savcılar ile askerler intikam için sonradan tutuklanmışlardır.

Son olarak Cumhuriyet Gazetesinde ve internet sitesinde 29.05.2015 günü yayınlanan haber ve görüntülerde şüphelinin "Türkmenlere giden insani yardım" ve "devlet sırrı" dediği şeylerin, 1000 adet havan, 1000 top mermisi, 50 bin makineli tüfek mermisi ve 30 bin ağır makineli tüfek mermisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Yani şüpheli açık bir biçimde halka yalan söylemiş ve teröristlere yaptığı yardımları gizlemeye çalışmıştır.

Belirtmek isteriz ki BM güvenlik konseyinin 15 Ağustos 2014 tarih ve 2170 sayılı kararı ile Suriye'de faaliyet gösteren terörist örgütlere yönelik her türlü eleman kazandırma ve finansal desteğin teröre destek sayılacağı vurgulanmış ve bu faaliyetlere devam edenlere yaptırım uygulanacağı karara bağlanmıştır.

Şüpheli, terörist unsurlara silah sağlamakla finansal açıdan destek sağlamış ve Türkiye’nin dünyada teröre destek veren ülke gibi görünmesine sebebiyet vermiştir.

Şüpheli açık bir biçimde teröre destek vermek ve BM güvenlik konseyi kararlarını ihlal etmekle hem başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde vatana ihanet suçunu işlemiştir.

Şüphelinin Örtülü Ödeneği nerelere harcadığı bu şekilde açıklığa kavuşmuştur. Milletimizin alın terlerinden toplanan vergilerin bu şekilde teröre harcanması, yıllarca terör belasından muzdarip olmuş vatana ve milletimize karşı bir ihanettir.

Bütün bu nedenlerden dolayı şüpheli hakkında şikayetçi olmamız gerekmiştir.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıdaki nedenlerden dolayı ;

Şüpheli RECEP TAYYİP ERDOĞAN hakkında vatana ihanet suçundan gerekli kovuşturmanın yapılmasını saygılarımla talep ederim.