Erdoğan: Biz Müslümanız ama birileri Zerdüşt olabilir; benim Zerdüştle işim olmaz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Müslümanız. Birileri Zerdüşt olabilir. O ayrı mesele. Benim Zerdüşt’le işim olmaz" dedi.

Erdoğan, Hakkari-Yüksekova Havalimanı'nın Açılış Töreni'nde konuştu. "Bu açılış iki kez ertelendi, 99 kez buraya saldırı oldu" diyen Erdoğan, "Havalimanının yapılmasını engellemeye çalışmak Hakkarililiye ihanettir" ifadesini kullandı.

Törende bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu da Erdoğan'dan önce bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili Hakkarililer, Yüksekova'nın saygı değer güzel insanları, Çukurcalı, Şemdinlili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

‘Bu havalimanına 99 kere saldırı oldu’

Hakkari için yeni bir dönemin kapısını açıyoruz. Bu açılış 2 yıl ertelendi. 99 kere buraya saldırı oldu. İş makinaları yakıldı, müteahhitler tehdit edildi. 2 yıl önce açmamız gereken bu havalimanını bu yüzden açamadık. Buna rağmen kararlı ve azimliydik çünkü Hakkarili kardeşlerimiz de insanca yaşamanın mutluluğuna erecek.

‘Hakkarili kardeşim neden 4 saat yol tepsin'

Hakkarili kardeşim niye 4 saat yol tepip Van'dan uçağa binsin. Yüksekova merkeze 5 km, Hakkari merkeze 65 km mesafeye yaptık havaalanımızı. Bu havaalanından Türkiye'nin ve dünyanın heryerine gidilebilecek. Hakkari'ye giderken de binecek uçağa birkaç saat içerisinde evde olacak.

‘Bizim Kürt kardeşlerimizi sevmemizin nedeni...’

Kardeşlerim bunlar benim Kürt kardeşlerimi sevmiyor. Biz Kürt kardeşimizi Kürt olduğu için değil, beni yaradan Allah onları da yarattığı için seviyoruz. Bizde ayrım yok. Bizde üstünlük Kürtlük, Türklükle mi kim Allah'a daha yakınsa o üstündür. Bu ölçüyle hareket ediyoruz. Biz Müslümanız. Birileri Zerdüşt olabilir. O ayrı mesele. Benim Zerdüşt’le işim olmaz. Havalimanının yapılmasını engellemeye çalışmak Hakkarililiye ihanettir.

‘Yavrularımızın doğruyu görmesinden korkuyorlar’

Bizde ayrımcılık yok ama onlarda ayrımcılık var. İstiyorlar ki Hakkarili vatandaşlarım burada sıkışıp kalsın. Bunlar yavrularımızın eğitim alıp yetişmesini istemiyor. Çünkü eğitim alıp doğruyu görmesinden korkuyorlar. Bu havalimanının maliyeti 102 trilyon. Yılda 1 milyon yolcu kapasiteli. Buranın yapımı gerçekten çok zor oldu. Er veya geç bitireceğiz dedik ve bitti. Başbakan olarak Hakkari'ye 5 kere geldim. cumhurbaşkanı olarak ilk defa geliyorum. Başbakanlığımda Hakkari'ye yaptığımız yatırım tam 4,5 katrilyon.

‘13 yıl önce sadece 1 km bölünmüş yol vardı’

Biz iktidara geldiğimizde sadece 1 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi ise 73 kilometre yola sahip Hakkari. Hakkarili çiftçilerimize 12 yılda 173 trilyon destek ödemesi yaptık. Yüksekova'daki arazileri sulayacak Dilimli Barajı hizmete girdi. Bunları sağolsun hem dönemimdeki hükümet hem de şuandaki başbakanımızın dönemindeki hükümet sağladı.

‘Bunlar sadece tehdit etmeyi bilir’

Biz istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Hakkari'yi istismar edenlerin bugüne kadar hiçbir hizmetini görmedik. Bunlar sadece tehdit etmeyi bilir. Değerli kardeşlerim örgüt ve onun güdümündeki partinin yaptığı baskıyı biliyoruz. Yıllarca baskıdan şikayet edenler kendileri aynısını bölge insanına uyguluyor. Asimilasyon politikalarını biz yok ettik. Kürt vatandaşlarımıza özgürce yaşamayı biz tattırdık.

‘Çözüm sürecine aynı kararlılıkla devam edeceğiz’

Çözüm sürecine aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Süreci örgüt ve onun güdümündeki parti için değil, milletimizle milletimiz için başlattık. Bu ülkede analar evlatlarıyla Kürtçe konuşamıyordu, konuşabilir hale getirdik.

‘Bunun tek sebebi terördür’

Diyanet İşleri Başkanlığı 10 bin adet Kürtçe Kuran'- Kerim basıtrdı. Doğu ve Güneydoğu'ya dağıttı. Ama bundan bile rahatsız oldular.Bugün Güneydoğu ve Doğu'ya yatırım gelmemesinin tek sebebi terördür. Çünkü sermaye ürkektir, korkaktır bu sebepten dolayı da gelmez.