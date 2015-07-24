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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ile görüşecek

Erdoğan ile Fidan rutin görüşmelerini perşembe günü gerçekleştiriyorlardı

24 Temmuz 2015 10:46

IŞİD'e yönelik hava saldırıları sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşecek.

Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen ve 32 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlama sonrasında IŞİD militanları tarafından dün sınırda yapılan son saldırıda 1 Astsubayın şehit olması Türk Silahlı Kuvvetleri'ni harekete geçirdi. IŞİD'e yönelik başlayan operasyonlar bu sabaha doğru hava operasyonları ile sürmeye devam ediyor.

Ankara'da ise operasyonların ardından olağanüstü bir trafik yaşanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 17:30'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan ile Fidan rutin görüşmelerini perşembe günü gerçekleştiriyorlardı.

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