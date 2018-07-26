Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da: Nereden nereye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika'da konuşuyor. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki diplomatik ilişki yönünden en etkin ülkelerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Biz göreve geldiğimizde büyükelçilik sayımız 12’ydi, şimdi ise 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok önemli" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

-15 yıl önce sadece belli bölgelerde görünür olan Türkiye, bugün dünyanın en yaygın 6’ncı diplomatik ağına sahip ülkesi konumuna geldi. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kapısı çalınmadık dost, iş birliği yapılmadık devlet bırakmadık.

-Afrika ülkeleriyle ortak çabalarımız sayesinde 2005 yılından bu yana kıtayla ilişkilerimizde büyük mesafeler sergiledik. Büyükelçilik sayımız 12’ydi, şimdi ise 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok önemli.

-Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimiz Somali’de inşa edildi. Bu, bizim iftihar sebebimiz. Somali’de hiçbir şey yoktu, dünyanın en büyüğü olarak görülenlerin bile büyükelçilik binası olmadığını ifade edersem ne demek istediğimi anlarsınız. Konteynerler içinde büyükelçilikleri var. Ama biz çekinmedik, 85 dönüm arazi üzerinde diplomatik külliyemizi yaptık.

-Biz garip gurebaların yanında oldukça, elimizi uzattıkça biliriz ki çok daha güçlü olacağız. Bu benim Güney Afrika'ya 3. ziyaretim. Daha önce başbakan olarak da ziyaretlerim olmuştu. İkili işbirliğimizi çok daha fazla geliştirmek istiyoruz.

-15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, onu hatırlatacağım. FETÖ'nün Güney Afrika'yı bir üs haline getirmesine, Afrikalı dostlarımızın ali cenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bazı kripto unsurları üzerinden G. Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine izin veremeyiz.