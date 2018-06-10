Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde af diye bir şey yok

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi\'ndeki programın ardından Zeytinburnu\'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi\'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, daha sonra seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, \"Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin\" dedi.

Erdoğan, Merkezefendi\'deki Zeytinburnu Belediyesince yaptırılan kütüphanenin örnek olduğunu kaydederek, \"Bay İnce bunu iskambil oynanan yer zannediyor, okey oynanan yer zannediyor. Bay İnce, gel de bak bakalım, bu kıraathanenin manası nedir biliyor musun? Okuma evi. Biz gençliğimizin okuma alışkanlığını artırmak için şehir kütüphanelerini, şehir kıraathanelerini artırma noktasında adımı attık. Şimdi projelerimiz hazırlanıyor. Fakat Zeytinburnu\'nun bu projesi de gerçekten güzel bir proje. İnşallah bunları tüm Türkiye\'de yaygınlaştıracağız\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde 5 milyon kitabın bulunduğunu belirten Erdoğan, \"Biz neslimizi kitaba yöneltmenin gayretindeyiz\" dedi. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, \"Fabrikaların yerine şehir kıraathaneleri yapacaklar\" dediğini kaydeden Erdoğan, \"Ne alakası var. Önce bir defa bunun ne olduğunu öğren. Kıraathane ne demek bunu öğren\" diye konuştu. Her ilçede en az bir tane şehir kıraathanesi olacağını belirten Erdoğan, 7\'den 70\'e herkesin buradan yararlanacağını, internet, çay, kahve, kek olacağını, bunlardan ücret de alınmayacağını belirtti. Erdoğan, \"Şunu söyleyeceksiniz,\'Yaparsa AK Parti yapar. Vakit Zeytinburnu vaktidir. Vakit ekonomi vaktidir.Vakit İstanbul vaktidir. Vakit kardeşlik vaktidir. Vakit Türkiye vaktidi. Biz sadece ve sadeceAllah\'ın huzurunda, rükuda eğildik ve secdede eğildik ama son zamanlarda dikkat ederseniz rükuda ve secdede eğilenler artmaya başladı. Anlıyorsunuz değil mi? Bugüne kadar aklınız neredeydi? Bu emirler yeni mi geldi? Kıyam, kıraat, rüku,sücud bunlar yeni mi geldi, neredeydiniz? Ama alışacaklar, er veya geç alışacaklar ama biz dik duralım\" dedi.

\"BİZİM GÜNDEMİMİZDE AF DİYE BİR ŞEY YOK\"

Kalabalıktan birisinin af şeklinde tezahüratta bulunması üzerine Erdoğan, \"Bak canım kardeşim, bak cevap vermiyordum bu işlere şimdi vereceğim. Kusura bakmayın. Bakınız, şunu bilin, bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan, eğer yargı haklarında bir hüküm vermişse, içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil. Bu bir. İki, şu anda Parlamento\'nun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz. Böyle bir şeye hakikaten olması gerekenler varsa bunlar seçim sonrası konuşulacak şeylerdir. Seçimden sonra olabilecek bir şey varsa bunlar yapılır ama şu anda seçime kalmış 14 gün, 13 gün kalkıp bunu istismar etmek. Böyle şey olmaz. Değil mi? Şu anda benim halkımın içinde idam isteyenler var. Ben ne dedim? Bu FETO\'culara, bu insanları haksız yere katledenlere, eğer bana Meclis\'ten geçer de önüme gelirse ben bunu onaylarım dedim. Fakat bunların hepsi şu anda geride. Biz şu anda önce seçimlere bakıyoruz. Seçimleri bir hayırlısıyla inşallah halledelim\" dedi.

Kütüphaneyi beğendiğini belirten Erdoğan, \"Gerçekten kütüphane gayet güzel. Gençlerimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah ülkemizde bunu yaygınlaştıracağız. Bununla beraber Bay Kemaller de Bay Muharremler de ara sıra buralara uğrarlar\" ifadelerini kullandı. çocuklara oyuncak hediye etti.



(FOTOĞRAFLI)