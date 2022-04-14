Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız yere yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz

Erdoğan esnaf ve sanatkâr camiası ile iftar yaptı. İftar sonrası gündeme açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız yere yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz" dedi. Erdoğan, turizm sektörüne ilişkin olarak, "Döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye genelinde salgın döneminde yapılan destekler 4, 6 milyar lirayı aşmıştır"

"Milletimizle birlikte, tüm insanlığın sıkıntılarından kurtulduğu, dostluk ve kardeşlik ikliminin dört bir yanımızı kuşattığı günlere inşallah kısa sürede ulaşırız.



Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulmuştur ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir. Esnafımız her zaman haktan yona olmuş, bulunduğu sokağın vicdanını temsil etmiştir.

Bugün bir çok ülkede en derin şekilde yaşandığını gördüğümüz sosyal adaletsizliğin bizim milletimizin içinde kök salamamasında bu anlayışı vardı. Bunun son örneğini Koronavirüs salgınında gördük. Devlet olarak bu zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Salgın döneminde esnaflarımıza gelir kaybı ve kira olarak 4 ay süreyle biner lira destek sağladık. Türkiye genelinde bu destekler 4, 6 milyar lirayı aşmıştır."

"Amacımız piyasadaki fahiş fiyatları kontrol altında tutmak"

"Şartlara göre ilave adımlar atarak insanlarımızın refah seviyelerini korumaya çalışıyoruz. Amacımız esnaf ve sanatkarımızla rekabet etmek değil, sizlerin de şikayetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyatları kontrol altında tutmaktır.

Salgının küresel düzeyde dengeleri bozan ve fiyatları artıran etkilerini henüz yeni yeni üzerimizden atarken bu defa da Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın etkileriyle yüz yüze kaldık. Son dönemde çarşıda pazarda Fahiş Fiyat artışlarının en önemli sebebi bu iki faktördür. Millete sesleniş konuşmasında ifade ettiğim gibi; bu tür sorunlar hukuki değil ahlaki olduğu için yaptırımlar kısıtlı kalıyor. Ama bu değil ki elimiz kolumuz bağlı kalacağız. Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız yere yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz."

"E-ticaret platformlarına çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz"

"İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işiniz kurmak isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Çeşitli istihdam projeleriyle özellikle gençlerimizin meslek öğrenme ve kazanç sahibi olmasını sağlıyoruz."

"Turizm sektörüne yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz"

"Evlatlarımıza güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle ihracata dönük yatırımlar ve döviz kazandırıcı turizm faaliyetleriyle ilgili bir müjdeyi de sizle paylaşmak istiyorum.Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz."

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