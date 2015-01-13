'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül'ün arabuluculuğunu iki kez reddetti'

AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün iki kritik konuda arabuluculuk yapması için gelen önerileri reddettiği konuşuluyor. Kulislere göre Erdoğan’ın geri çevirdiği iki öneri, Gül’ün Ortadoğu ülkeleri arasında arabuluculuk yapması ve Anayasa Mahkemesi ile hükümet arasında yaşanan krizi çözmesi için yapıldı. Her iki öneri de hükümetten geldi.

Hazirandaki genel seçimin siyasetin gündemini belirlemeye başlamasıyla birlikte kulisler de hareketlenmeye başladı. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, Erdoğan’ın ilk kez cumhurbaşkanı, Davutoğlu’nun da başbakan olarak seçimlere girecek olmaları nedeniyle iktidar partisindeki kulisler, seçim sürecinde farklı gelişmeler yaşanacağının da habercisi gibi. Kulislerde son konuşulan konu, ağustos ayında görevi devrettikten sonra siyasi gündemle ilgili konuşmamaya özen gösteren ancak parti içindeki gücü ve etkisi nedeniyle “ne yapacak” sorusu en çok sorulan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili. Konuşulanlara göre Gül’le birlikte Davutoğlu hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da içinde yer aldığı iki kritik gelişme oldu. Bu gelişmeler şöyle anlatılıyor:

Arabulucu olsun

Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra Gül’ün arabulucu olarak görev yapması önerisi hükümetin gündemine ilk olarak Ortadoğu ülkeleriyle ilgili olarak geldi. Hükümette, 2011’e kadar en etkili güç olduğunu düşündüğü Ortadoğu ülkeleri nezdinde eski güçten uzak olunduğu görüşüyle Gül’ün görev alması önerisi seslendirildi. Bu öneri, Gül’ün, kendi içinde ve Türkiye ile sorun yaşayan Ortadoğu ülkelerinde etkili olabileceği gerekçesine dayandırıldı. Bu öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletildi. Ancak öneri Erdoğan tarafından kabul edilmedi.

AYM krizini çözsün

Hükümet ve iktidar partisi içinde Gül’ün arabuluculuğu Anayasa Mahkemesi ile yaşanan krizde de gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın hükümete yönelik eleştirileri ve kritik düzenlemelerin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle yaşanan krizi Gül’ün çözebileceği görüşleri ortaya atıldı. Bu öneri, başkan Kılıç ve üyelerin AKP tarafından çok sert ifadelerle suçlanması sürecinden önce gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi ile hükümetin arasını bulabileceği görüşünün altyapısını, Gül’ün mahkemenin 17 üyesinden 10’unu atamış olmasına ve “Üyelerin çoğunu ben atadım. Gurur duyuyorum. Evrensel hukuka uygun karar veriyorlar” sözleri oluşturdu. Ancak Ortadoğu’da arabuluculukta olduğu gibi bu öneri de bir şekilde iletildiği Erdoğan tarafından geri çevrildi.

Gül’ün bilgisi dışında

Her iki önerinin de Gül’ün bilgisi dışında ve hükümet kanadından isimler tarafından gündeme geldiği öğrenildi. Önerinin kabul edilmesi halinde Gül’e görev için davet yapılması planlanıyordu. Ancak öneriler kabul edilmediği için Gül’e bilgi verilmedi.

Gül’e vekillik önerisi

Bu iki gelişme çerçevesinde AKP kulislerinde, 19 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Başbakan Davutoğlu’nun siyasi geleceği ve yapabileceği olası hamlelere ilişkin değerlendirmeler de yapılıyor. Davutoğlu için, “En zordaki isim. Seçimde partinin oylarını düşürse kaybedecek. Büyük olasılıkla gidecek. Partide çok sayıda isim Davutoğlu’nun sandıktan kaç oranıyla çıkacağını bekliyor. Partinin oylarını artırıp milletvekili sayısını çoğaltsa gündeme gelecek. Başkan Erdoğan olacak, Davutoğlu yine gidecek” görüşü dile getiriliyor. Bu nedenle seçim öncesi Davutoğlu’nun sürpriz bir hamle yapıp Gül’e milletvekili adaylığı önerebileceği, böylece seçim sonrasında yalnız kalmak yerine değişik ittifak olanakları elde etmeye çalışabileceği belirtiliyor.