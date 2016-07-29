Erdoğan'dan ABD'li komutana: Sen kimsin, haddini bil; darbeci senin ülkende, onu zaten siz besliyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhataplarımızın birçoğu görevden uzaklaştırıldı ya da tutuklandı" diyen ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve "Bugüne kadar mükemmel olan işbirliği ve eşgüdümün bundan sonra nasıl olacağı konusunda kaygılıyız" diyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Amerika'da önemli bir makamda olan amiral veya general kalkıyor, 'İrtibat halinde olduğumuz üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanların olduğunu görüyorum' diyor. İnsan biraz sıkılır ya, bunun kararını vermek senin haddine mi? Sen kimsin? Bir defa haddini bileceksin" dedi.

Erdoğan, TSK içindeki cuntanın darbe girişimi yaptığı 15 Temmuz gecesi 50 polisin şehit olduğu Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Özel Harekât Merkezi'ni ziyaret etti. ​

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla birlikte gittiği Gölbaşı Özel Harekât Merkezi'nde darbe girişimi gecesi hayatını kaybeden 50 polis için yapılan duaya katılan Erdoğan, cuntacıların ağır silahlarla hasar verdiği binanın önünde yaptığı konuşmada ABD'ye de tepki gösterdi. Clapper ve Votel'e, "Haddini bil" diyen Erdoğan, darbe girişimini örgütlemekle suçlanan Gülen cemaatinin Pensilvanya'da yaşayan lideri Fethullah Gülen'i işaret eden Erdoğan, " Darbeci zaten senin ülkende, onu zaten besliyorsunuz" sözleriyle ABD'yi eleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Çok değerli kardeşlerim. Silahlı kuvvetlerimizin en üst kademedeki sorumlusu olan kardeşlerim, emniyet teşkilatımızın en üst kademesindeki sorumlu kardeşlerim, bir birlik ve beraberlik içerisinde bu anlamlı bir araya gelişte sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Öncelikle şehitlerimize allahtan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Sizlerin 15 Temmuz'daki duruşunuz, sizlerin milletimle beraber, aziz milletimle beraber müşterek duruşu bir hain grubun özellikle saldırılarını püskürtmüştür.

"Ramazan iftarında sizlerle bir araya gelişimde söylemiştim. İçimizde hainler olabilir, bu hainler asla bizi yıldırmasın, yıldırmayacak demiştim. Nitekim bu hainler, işte geldiler Özel Harekatımızı bombalamak suretiyle 50 kardeşimizin şehit olmasına vesile oldular. Ama onlar ihanetleriyle anılacaklar. Şehitlerimiz hiç unutulmayacak. Onlar bu vatanı vatan yapanlar olarak anılacak.

"Biz askeri ile, polisi ise, köy korucularıyla ve tüm milletimizle 15 Temmuz'da hamd olsun bir olduk, beraber olduk, iri olduk, kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk. Türkiye olduk diyorum, niye biliyor musunuz? Çünkü dünya, bu demokrasi nöbetini tutanları sadece izliyor. Sadece bize oralardan geçmiş olsun diyor. Söyledikleri bu, arkasından "Ama gelecek için endişe duyuyoruz" neymiş endişeleri? Acaba bu içeri alınanlar, bunların sayısı daha da artar mı? Suçluysa artar. İşte bir tanesi, ne yazık ki Amerika'da, aynı zamanda önemli bir makamda olan amiral veya general kalkıyor, "İrtibat halinde olduğumuz üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanların olduğunu görüyorum" diyor. İnsan biraz sıkılır ya, bunun kararını vermek senin haddine mi? Sen kimsin? Bir defa haddini bileceksin. Sen benim ülkemdeki darbe girişimine yönelik, kalkıp bu darbe girişimini püskürten bu devlete teşekkür edeceğine, tam aksine darbecilerin yanında yer alıyorsun. Darbeci zaten senin ülkende, onu zaten besliyorsunuz. Benim milletimi asla inandıramazısnız. Milletim şu an bu tezgahın içinde olanları da biliyor. Üst aklın kimler olduğunu gösteriyor bu açıklamalar. Bu açıklamalarla kendinizi açığa veriyorsunuz. Türkiye bu oyunlara gelmez.

"Şehitlerimiz, sevgili peygamberimize komşu oldu. Peygamberlikten sonra en yüce makama ulaştılar. Zaten sizlerin, bizlerin hedefinde de bu yok mu? Nerede, nasıl bu ömrümüzü noktalayacağımıza dair bir belge var mı? Kimi trafik kazası geçiriyor, kiminin ayağına taş takılıyor... Ama işte kimileri de şehit oluyor, şehadet şerbetinden içiyor. Milletimin o tankların önüne yatmak suretiyle şehit olan, 7'den 70'e kadınıyla, erkeğiyle o kutlu mücadeleyi veren milletimizi kutluyorum. Ne aziz milletimiz var, ne kutlu milletimiz var. Türk milleti bu destanı bir kez daha yazdı, yerleri inşallah cennet olsun.

"Tüm gerek özel harekattaki, gerek bunun yanında diğer havacılardaki ve tüm teşkilatın içerisindeki kardeşlerimize Rabbim güç versin. TSK'daki hainlere karşı dik duruş sergileyen kardeşlerimi de ayrıca kutluyorum. Dik duracağız, eğilmeyeceğiz ve bu yolda aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Şahsım ve milletim adına sizlere tekrar teşekkür ediyorum