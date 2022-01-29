Erdoğan'dan CHP'ye: Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, "Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler. Sorsan cumhuriyeti biz kurduk derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler." dedi.

Erdoğan, AKP Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Burada sel felaketine de değinen Erdoğan, "İklim değişikliğinin ülkemizi de etkilediği dönemde bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından çıkan satır başları şöyle:

"Sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık"

"Giresun'un Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan itibaren Giresun AKP teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerime emekleri için şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. İlk önce Dereli ilçemizi ziyaret ettik. Dereli 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel felaketinde en fazla zarar gören ilçemizdi. Afet haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarını geçirerek, Giresunlu kardeşlerimizin o zor günlerinde, devletlerine en çok ihtiyaç duydukları o kritik anlarda hamdolsun kimseyi sahipsiz, çaresiz bırakmadık. İlgili bakanlıklarımızın yoğun gayretleri neticesinde Giresunlulara söz verdiğimiz şekilde sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Bugün de Dereli ve Doğankent'te inşası tamamlanan afet konutları, işyerleri ve altyapı yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdik.

Gidenleri geri getiremeyeceğimizi elbette biliyoruz. Kayıplarımızın acısı halen içimizi karartmaya devam ediyor. Ancak afetzede kardeşlerimizin dertlerine derman olabildiğimiz için kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Devletimizin gücünü, büyüklüğünü, kerim vasfını böyle günlerde gösterebildiğimiz için gururluyuz, mutluyuz.

Gençler biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir taraftan afetlerin izlerini ortadan kaldırırken, benzer acıların tekrar yaşanmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları koordinasyon içinde riskli alanların belirlenmesi için çalışıyor. Nerede bir eksik, hata, sorun varsa hemen oraya müdahale ediliyor. Bu mücadelenin başarılı olması, halkımızın destek vermesine bağlıdır."