Erdoğan'dan CHP'ye: Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, "Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler. Sorsan cumhuriyeti biz kurduk derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler." dedi.
Erdoğan, AKP Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Burada sel felaketine de değinen Erdoğan, "İklim değişikliğinin ülkemizi de etkilediği dönemde bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından çıkan satır başları şöyle:
"Sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık"
"Giresun'un Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan itibaren Giresun AKP teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerime emekleri için şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. İlk önce Dereli ilçemizi ziyaret ettik. Dereli 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel felaketinde en fazla zarar gören ilçemizdi. Afet haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarını geçirerek, Giresunlu kardeşlerimizin o zor günlerinde, devletlerine en çok ihtiyaç duydukları o kritik anlarda hamdolsun kimseyi sahipsiz, çaresiz bırakmadık. İlgili bakanlıklarımızın yoğun gayretleri neticesinde Giresunlulara söz verdiğimiz şekilde sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Bugün de Dereli ve Doğankent'te inşası tamamlanan afet konutları, işyerleri ve altyapı yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdik.
Gidenleri geri getiremeyeceğimizi elbette biliyoruz. Kayıplarımızın acısı halen içimizi karartmaya devam ediyor. Ancak afetzede kardeşlerimizin dertlerine derman olabildiğimiz için kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Devletimizin gücünü, büyüklüğünü, kerim vasfını böyle günlerde gösterebildiğimiz için gururluyuz, mutluyuz.
Gençler biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir taraftan afetlerin izlerini ortadan kaldırırken, benzer acıların tekrar yaşanmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları koordinasyon içinde riskli alanların belirlenmesi için çalışıyor. Nerede bir eksik, hata, sorun varsa hemen oraya müdahale ediliyor. Bu mücadelenin başarılı olması, halkımızın destek vermesine bağlıdır."
"İklim değişikliğini görmezden gelme lüksümüz yoktur"
"İklim değişikliğinin ülkemizi de etkilediği dönemde bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğinize inanıyorum."
"Millete efendilik yapmak üzere değil, hizmetkar olmak üzere geldik"
"Hiçbir engel tanımadan Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de Giresun'da her açıdan verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Giresunla kardeşliğimizi yeniledik, muhabbetimizi güçlendirdik. Yarın Trabzon'da olacak, orada da dolu dolu bir program icra edeceğiz. Kışa, kara, soğuğa, sıcağa aldırmadan hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Biz Türkiye'ye hizmet yolunda hiçbir engel tanımadık. Biz bu millete efendilik yapmak üzere değil, hizmetkar olmak üzere geldik.
Asla popülizm yapmadık. Giresun'da verdiği sözleri Ankara'da unutanlardan olmadık. Milletimize karşı hep samimi olduk, dürüst davrandık. Yalanı, iftirayı, hakareti kapımıza yaklaştırmadık. Biz icraatımızla konuşuruz. Türkiye'yi tarihinin en büyük kalkınma hamleyi buluştururken hiçbir şehrimizi ihmal etmedik. Son 19 yılda Giresun'a 27 milyar lira tutarında yatırım yaptık."
"Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı"
"Biz tüm şartları zorlayarak ülkemizi başarıdan başarıya koştururken muhalefetin içler acısı durumunu eminim siz de görüyorsunuz. Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye, sağlıktan savunmaya kadar hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi yoksa kim AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklarına karar veremiyorlar."
"Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler"
"Bunların ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var. Ankara'nın konforunda siyasetçilik oynamaktan, altlarına serilen makam koltuklarında siyasi ömürlerini biraz daha uzatmak dışında hiçbir dertleri yok. Milletin sıkıntılarına çözüm üretmek, özellikle bunların yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkesini, kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikayet edecek kadar küçüldüler. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler. Sorsan cumhuriyeti biz kurduk derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler. "
"Önce 2023, ardından 2024 seçimleri bu beceriksizlerin siyasetten tasfiye edildiği yıllar olacaktır"
"Sadece 1 haftada yaşananlara bakmak bile muhalefetin çapını görmek için bile kafidir. Hiçbir iftira bunları kurtaramayacak. Hiçbir medya kampanyası bu skandalların üstünü kapatamayacaktır. Önce 2023, ardından 2024 seçimleri bu beceriksizlerin siyasetten tasfiye edildiği yıllar olacaktır. Bugünden itibaren çok daha güçlü çalışacağız. Daha koordineli, uyumlu, planlı çalışacağız."