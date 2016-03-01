Gana'da Türk işadamlarına seslenen Cuhmurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Yan gelip yatarsanız, bu iş olmaz. İşi takip etmek gerekir. Aksi takdirde bu ziyaretler turistik ziyaretlere dönüşür" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gana'da düzenlenen Türkiye - Gana İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

İmkan bulduğumuz her yerde insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz. Küresel ekonominin yeniden yapılandırması sürecinde de maliyetlerin adil bir şekilde paylaşılması gerektiği görüşünü savunmaya devam edeceğiz. Tarih boyunca daima dostluk bağları içinde bulunduğumuz Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

Yan gelip yatarsanız, bu iş olmaz. İşi takip etmek gerekir. Aksi takdirde bu ziyaretler turistik ziyaretlere dönüşür.

Biz Afrika'da Büyükelçilikler açtık ve açmaya devam ediyoruz. Afrika'nın tamamında Büyükelçilik açabilmek hedefimiz. Gana'da enerji ihtiyaçlarını giderme konusunda Türk firmalarının olumlu çalışmalarından gurur duydum. THY'nin buraya haftanın her günü seyahati var. Haftada 7'den 14'e bu seferler çıkacak. Türk inşaat firmalarının buradaki çalışmalarını başarıyla sürdüreceğine inanıyorum. Ticari alanda sağlam ve güçlü bir rota çizebiliriz.

İstanbul'daki metrobüs sistemi farklı bir gelişmeye fırsat hazırladı. Gana da bizim bu sistemimizi incelemeye geleceklerdir. Bu sistem Gana'nın başkenti Akra'da kullanılabilir. Kazan-Kazan düşüncesine inanıyoruz. Önemli avantajlar içeren çalışmalar yapacağız.

Sayın Başkan bana 'Türkiye, Avrupalı gibi iş yapar, Asyalı gibi fiyat verir' dedi. Burada iş adamlarımız için fırsat çok. Bu anlaşmalar ziyaretimize katkılar sağlayacaktır."